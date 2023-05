In Bad Wörishofen entsteht ein Kneipp-Erlebnispark zum Mitmachen

Plus Rund um das einst größte Gewächshaus Deutschlands bauen Eva und Sebastian Salzgeber einen Park im Sinne Kneipps. Das Projekt sei ein "Leuchtturm für die Kneippbewegung".

„Was hätte Pfarrer Kneipp gemacht, wenn er diese Gelegenheit bekommen hätte?" Die Antwort auf die Frage von Eva und Sebastian Salzgeber findet man im Nordwesten der Kneippstadt auf dem ehemaligen Bauernfeind-Gelände, auch bekannt als Fuchsfarm. Dort steht das einst größte Gewächshaus Deutschlands, dort entsteht nun unter dem Projektnamen "K.E.R.N.garten" ein Großprojekt im Sinne des Wasserdoktors.

Bei einem Spaziergang vor sechs Jahren entdeckte das Ehepaar bei einem Spaziergang das 3,7 Hektar große Gelände „Am Tannenbichl“, das in erster Linie durch Humusanhäufungen bis zu viereinhalb Metern Höhe, verfallenen Wirtschaftsgebäuden und einem heruntergekommenen Wohnhaus „bestach.“ Seit über 15 Jahren unbewirtschaftet, wucherten hier vor allem Brennnesseln, eine reichhaltige Flora und Fauna suchte man vergebens.