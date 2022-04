Mehr als ein Mitläufer in der Nazi-Zeit

Plus Autor Eggert Blum referierte über Hermann Donath, den früheren Stockheimer Bürgermeister.

Für Aufsehen sorgt die Buchserie „Helfer, Täter, Trittbrettfahrer“ von Herausgeber Dr. Wolfgang Proske. „NS-Belastete aus dem Allgäu“ lautet der Titel des 12. Bandes der auf 20 Bände geplanten Serie. Ein Kapitel dabei ist dem früheren Stockheimer Bürgermeister und späteren NPD-Stadt- und Kreisrat Hermann Donath gewidmet. Der Autor dieses Kapitels, Eggert Blum, referierte nun auf Einladung der KEB, des Wörishofer Erwachsenen-Bildungswerkes, im neuen Pfarrsaal über dieses Thema.