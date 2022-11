Stromausfällen in Bad Wörishofen auf der Spur

Die Stadtwerke erneuern Teile des Stromnetzes. Dabei wird auchein wichtiger Trinkwasser-Knotenpunkt zukunftsfit gemacht.

Die Stadtwerke packen die Ursache für Stromausfälle in den vergangenen Monaten an der Wurzel. Dazu heben Bagger an der südlichen Stadteinfahrt derzeit einen langen Graben aus. Bei der Gelegenheit wird auch der wichtige Knotenpunkt des Wassernetzes an dieser Stelle leistungsfähiger gemacht.

„Ausgelöst durch die Kabelstörung im vergangenen September erneuern wir nach intensiven Untersuchungen und Planungen schadhafte und relativ betagte Bauteile“, berichtet Stadtwerke-Chef Peter Humboldt. Die Teile seien zum Teil schon über 60 Jahre alt und Bestandteil der Mittelspannungsversorgung in Bad Wörishofen. Gleichzeitig machen die Stadtwerke das Wassernetz zukunftsfester.

Es geht um einen wichtigen Knotenpunkt der Wasserversorgung in Bad Wörishofen

„Der Bereich südlich der Stadt ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Wasserversorgung“, betont Humboldt. Dort treffen die Leitungssysteme aus Hartenthal, der Brunnenanlage Stockheimer Wegäcker (östlich der Staatsstraße) und dem Stadtgebiet aufeinander. „Das Wasser wird von diesem Knoten dann auch weiter in Richtung Stockheim, Schlingen und Frankenhofen verteilt“, erläutert der Werkleiter. Die Kabel und Rohrleitungen werden auf einer neuen Trasse in einem Zug, westlich der Kaufbeurer Straße vom südlichen Ende der Stadt bis nahe der Staatsstraße, verlegt. Die Wasserleitung wird dabei auf 30 Zentimeter Durchmesser vergrößert und damit um rund 30 Prozent.

„Damit verbessern wir die Druckverhältnisse im Rohrleitungsnetz und erzielen zudem gegebenenfalls Einsparungen im Bereich der Pumpenergie“, schildert Humboldt die Vorteile.

