Bad Wörishofen

vor 16 Min.

Trauer um Pater Rüdiger Prziklang: "Kurausflüge" waren seine Spezialität

Plus Nach langer Erkrankung ist der beliebte Geistliche und frühere Kurseelsorger Rüdiger Prziklang aus Bad Wörishofen verstorben. Am Dienstag wird er bestattet.

Von Bernhard Ledermann

Der frühere katholische Kurseelsorger Pater Rüdiger Prziklang ist tot. Der Geistliche, der den Missionaren von Marianhill angehörte, verstarb nach langer Krankheit am vergangenen Freitag im Alter von 85 Jahren im Nördlinger Krankenhaus. Vierzehn Jahre lang war der Priester katholischer Kurseelsorger in Bad Wörishofen. 2018 trat er im Alter von 80 Jahren den wohlverdienten Ruhestand an. Von der Kneippstadt aus kehrte Pater Rüdiger Prziklang in seinen Orden zurück.

Der Augsburger Bischof Bertram Meier würdigt Pater Rüdiger Prziklang

Die letzten Lebensjahre verbrachte der frühere Kurseelsorger im Missionshaus St. Josef in Reimlingen. „Lieber Rüdiger, du hast hier wirklich Spuren hinterlassen“, sagte der damalige Domdekan und Seelsorgeamtsleiter, der heutige Bischof, Bertram Meier bei der Verabschiedung von Pater Rüdiger im Jahr 2018. „Für die Gäste und die Einheimischen war Pater Rüdiger ein beliebter Seelsorger“, würdigt der Bad Wörishofer Pfarrer Andreas Hartmann den Verstorbenen.

