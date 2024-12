Tricor AG zieht Konsequenz aus der Krise der Autoindustrie

Die Tricor AG in Bad Wörishofen erlebt laut Philipp Kosloh momentan eine herausfordernde Zeit, da die Gruppe im Bereich der industriellen Verpackung mit Schwerpunkt in der Automobilbranche tätig ist. „Bislang haben wir den Trend der Deindustrialisierung in Deutschland wenig gespürt, weil die Exporte in den vergangenen Jahren sehr schön angewachsen sind. Doch das hat sich in den letzten Monaten deutlich verändert“, berichtet der Vorstandsvorsitzende. Mit dem Geschäftsjahr ist er zufrieden, doch Kosloh sieht Handlungsbedarf.

