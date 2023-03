Udo hautnah: Der Sensationsfund ist in Bad Wörishofen zu sehen

Die "Udo"-Wanderausstellung macht im Guggerhaus von Bad Wörishofen Station. Es gibt eigene Führungen für Kinder und eine Menge Wissenswertes.

„Udo“ weilt zurzeit in Bad Wörishofen. Er hat zwar keine Balladen geschrieben und auch keine Rock-Songs wie seine modernen Namensvetter Udo Jürgens und Udo Lindenberg, nein, er erzählt Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit, aus der Zeit vor rund 11,6 Millionen Jahren. Damals war er hier im Voralpenland zu Hause, nur wenige Kilometer von Bad Wörishofen entfernt, lebte zum Teil noch auf Bäumen, ging jedoch bereits aufrecht - und das ist die wissenschaftliche Sensation.

Um die Reise zu Udos Entdeckung in einer Tongrube der Hammerschmiede bei Pforzen und die Vergangenheit zu verstehen, haben die Initiatoren des Fördervereins „Udo - Danuvius Guggenmosi“ ihn auf eine umfangreiche Wanderschaft geschickt. Das Ziel der Wanderausstellung, die bis zum 26. April im Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“ zu sehen ist, ist es, die Besucherinnen und Besucher für die immense wissenschaftliche Bedeutung der Fundstelle Hammerschmiede zu sensibilisieren. Es soll außerdem fundiertes Wissen zu den Grabungen und den Funden sowie der Forschung vermittelt werden.

Bei der Udo-Ausstellung im Guggerhaus (von links): Hubert Göppel, Klaus Schamel und Ingrid Göppel. Foto: Maria Schmid

Diese Wanderausstellung zeigt auf anschauliche, interessante und abwechslungsreiche Art und Weise Wissenswertes über Udo und seine Artgenossen. Die Grabungen in der Tongrube Hammerschmiede werden sehr gut und anschaulich erläutert. Verantwortlich für die wissenschaftlich fundierten Aussagen ist der aus einem Arbeitskreis heraus entstandene, am 29. April 2022 gegründete Förderverein „Udo – Danuvius Guggenmosi“. Der Vorsitzende Torsten Stöckl, auch Zweiter Bürgermeister von Pforzen, erläuterte während der Vernissage die zwölf Stationen der Ausstellung. Das Highlight ist „Udo“ selbst. Die Rekonstruktion zeigt ihn in der Originalgröße von rund einem Meter. Neben ihm sieht man seinen Erzfeind, die Säbelzahnkatze, ebenfalls sehr lebendig rekonstruiert. Die Ausstellung ist ein Einblick in die Entwicklungsgeschichte des Menschen.

Udo begegnet in wenigen Monaten dem "Mensch von Mauer" in Heidelberg

Hubert Göppel, Beisitzer im Förderverein, sagte, die Ausstellung werde Ende 2023 bis nach Heidelberg wandern. Hier wurde „Der Mensch von Mauer“ entdeckt. Sein Unterkiefer ist bislang das älteste Fossil der Gattung Homo, das in Deutschland geborgen wurde. 1907, rund zehn Kilometer südöstlich von Heidelberg entfernt, wurde er in der Sandgrube der Gemeinde Mauer entdeckt. Es ist das Typusexemplar der Art Homo heidelbergensis.

Josef Csik begleitete die Ausstellungseröffnung mit Geigentönen. Foto: Maria Schmid

In der Ausstellung rund um Udo werden auch die Artenvielfalt von Flora und Fauna deutlich. „Udo“ ist eine Sensation. Er und sein Fundort erregten weltweit großes Interesse. Die Hammerschmiede wurde zu einem Hotspot für die Evolutionsforschung. Es wurden rund 117 verschiedene Spezies gefunden. Das machte die Hammerschmiede zu einer der reichsten fossilen Wirbeltier-Fundstellen weltweit. Das eröffnet die Möglichkeit, ein ganzes Ökosystem vor 12 Millionen Jahren zu erforschen.

Bad Wörishofens Kurdirektorin Cathrin Herd sagte: „Ich selbst bin schon Udo-Fan. Ich durfte bei der Gründung des Vereins für die Stadt Bad Wörishofen dabei sein.“ Sie habe viele interessante Einblicke bekommen. Eines der ersten Mitglieder des Fördervereins „Udo – Danuvius Guggenmosi“ war die Stadt Bad Wörishofen. Das betonte auch Bürgermeister Stefan Welzel. Prähistorisch sei diese Fundstätte. Bemerkenswert fand er, dass der Fundtag von Udo auch der Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp gewesen sei. Für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgten Josef Csik an seiner Violine und Pianist Bela Radics vom Kurorchester „Gentle Moods“.