"Übelst cool": Beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen treffen sich Welten

Viele Kinder und junge Menschen saßen in Bad Wörishofen bei Starpianist Jan Lisiecki im Publikum. Ihr unbedarftes Musikerleben öffnet manchem Routinier die Augen.

Sir Simon Rattle, dem neuen Chefdirigenten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, hätte es sicher sehr gefallen, was sich da im Bad Wörishofer Kursaal ereignete. Rattle will möglichst viele junge Menschen mit klassischer Musik, Kunst und Kultur in Berührung bringen. Das wollen auch die Macher des Festvials der Nationen in Bad Wörishofen - und sind hier der Münchner Konzertszene weit voraus.

Beim Festival der Nationen spielte das Kammerorchester des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks vor einem Publikum, in dem nicht wenige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene saßen. Die klassische Musik neuen Publikumskreisen zu erschließen, das gelingt in der Kneippstadt seit vielen Jahren. Das gut durchmischte Publikum erlebte – wieder einmal – eine Vertreterin der jungen Weltelite und einen – ebenfalls jungen, und gleichzeitig bereits angesehenen Starpianisten.

Das Konzert begann mit der hochtalentierten Geigerin Boha Moon. Sie ist 2006 geboren. In der Konzertpause wurde ihr der von der Rupert-Gabler-Stiftung gesponserte Kunstpreis „Prix Young Artist of the Year“ verliehen. Jan Lisiecki war der Top-Star des Abends. Seinen Auftritt erlebten am viele, die erstmals in ihrem Leben ein klassisches Konzert besuchten. Sie sind im Alter der Geigerin Boha Moon, manche sogar ein paar Jahre älter. Es ist die gleiche Generation und doch trennen sie Welten. An diesem Abend finden sie zusammen. „Ich feiere es. Das war übelst cool“, sagt Felix Zinsmeister.

Was den jungen Festivalgästen in Bad Wörishofen besonders gut gefällt

Was ihm so gefallen hat, war das Zusammenspiel der Musizierenden, „wie das einfach gut klingt“, zum Beispiel beim Klassiker von Jules Massenet, der Geigen-Meditation aus der Oper „Thais“ mit Boha Moon als Solistin. Jakob Bottner faszinierte das „Multitasking“ der Künstler. Sie würden nicht nur ihr Instrument spielen, sondern auf die anderen hören und vielfach Blickkontakt aufnehmen, hat der junge Konzertbesucher beobachtet. Man könne nur erahnen, wie viel „Anstrengung und Schweiß“ die Musiker aufbringen müssen, um solche Leistungen abrufen zu können, findet er.

Leistung im Kursaal, das heißt für Jan Lisiecki am Flügel: ein herausragend schönes Gestalten von Kantilenen, aus dem komplexen Satz des Chopin-Klavierkonzert klar und licht hervortretende melodische Linien oder das wohlüberlegte ständige Beschleunigen und Bremsen, eine agogische Meisterleistung! Einen Tag nach dem Konzert meldet sich ein weiterer junger Besucher. Er möchte über den Konzertabend sprechen, der ihn nachhaltig beeindruckt habe.

Der Blick geht schnell vom Handy, denn das Bühnengeschehen in Bad Wörishofen fesselt

Eine Besucherin habe ihn nach dem Konzert angesprochen und festgestellt, dass er zu Beginn des Konzerts häufig typisch reflexartig auf sein Handy geblickt habe. „Dann habe ich gedacht, ich lasse mich jetzt auf die Musik ein“, erzählt er voller Stolz und stellt fest, es habe sich gelohnt. Die ältere Dame habe es bemerkt und ihn gelobt. „Ich habe gesehen, mit welcher Leidenschaft Musik gemacht wurde“, sagt er über den zweiten Konzertteil, als die kleine Besetzung der BR-Sinfoniker Dvořáks Serenade für Streicher in E-Dur spielten. Vielleicht war es der warme, homogene Streicherklang, der die jungen und älteren Konzertbesucher so berührte. Sie könnte aber auch der feine, leichte, gut aufeinander abgestimmte Streicher-Strich fasziniert haben.

Bestimmt hat die Spielfreude und das unprätentiöse Auftreten der Vertreter eines der internationalen Toporchesters dazu beigetragen, dass das Publikum bereitwillig über kleinere Ungenauigkeiten, hauptsächlich im Walzerabschnitt, hinweghörte.

Die Faszination für die Konzentrationsleistung und die physische Leistung dürfte noch gesteigert werden, wenn man weiß, dass die Orchestermusiker nur wenige Stunden vor ihrem Auftritt im Bad Wörishofer Kursaal in der Ottobeurer Basilika mit dem ganzen BR-Orchester Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ aufgeführt hatten – ein Werk von fast zwei Stunden Dauer. Spät am Sonntagabend stand nicht nur für die jungen Konzertbesucher fest: „auf jeden Fall“ wollen sie wieder einmal in ein klassisches Konzert gehen. Dass sie Karten geschenkt bekommen haben, hat sie sehr gefreut. Denn: „Als Azubi oder Schüler hätten wir uns das nicht leisten können.“