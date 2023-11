Bad Wörishofen

vor 35 Min.

Überraschung: Matzberger-Gebäude soll im großen Stil umgebaut werden

Plus Eines der bekanntesten Gebäude in Bad Wörishofen soll noch größer werden. Es geht um Wohnungen, Michelin-Gastronomie - und um die Frage nach der Zukunft.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Das Matzberger-Gebäude am Denkmalplatz prägt Bad Wörishofens Stadtzentrum. Allerdings ist das einst legendäre Café seit Monaten geschlossen. Das sorgt für immer größeren Unmut in der Stadt. Nun präsentierten die Eigner einen überraschenden Plan. Das Gebäude soll saniert werden - und aufgestockt.

Das Matzberger hat in Bad Wörishofen eine mehr als 100-jährige Geschichte. Es war Treffpunkt für Gäste und Bürger und in der Hochsaison war es schwer, überhaupt einen Platz an den Tischen auf dem Denkmalplatz zu ergattern. Davon ist man mittlerweile meilenweit entfernt. Paola Rauscher (Grüne) machte ihrem Ärger über den Zustand des einst schillernden Areals nun im Bauausschuss Luft, als neue Pläne für das Gebäude bekannt wurden. "Die Stühle sind hochgestellt, wenn Fest in der Stadt sind", kritisierte sie. "Das ist gegenüber der Kommune nicht in Ordnung." Seit Jahren stehe das Matzberger leer, mit wenigen Ausnahmen dazwischen. Den anwesenden Eignern sagte Rauscher in öffentlicher Runde: "Ich will jetzt konkret wissen, wann das Café wieder zu einem Café wird, vorher brauchen wird gar nicht erst abstimmen." Damit nicht genug.

