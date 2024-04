Unbekannter fährt Auto an und dann einfach weiter

In Bad Wörishofen hat sich auf einem Hotelparkplatz eine Fahrerflucht ereignet. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In der Nacht auf Sonntag ist ein Auto angefahren worden, das auf einem Hotelparkplatz in der Adolf-Scholz-Allee in Bad Wörishofen abgestellt war. Der schwarze BMW wurde an der linken Seite beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 3000 Euro.

Der bislang unbekannte Täter beging Fahrerflucht und wird nun von der Polizei gesucht. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800 zu melden. (mz)