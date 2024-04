Unbekannter zerkratzt Auto in Bad Wörishofen

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einer Sachbeschädigung in Bad Wörishofen: Ein Unbekannter hat ein geparktes Auto zerkratzt.

In der Nacht auf Sonntag ist in der Brauerstraße in Bad Wörishofen ein geparktes Auto beschädigt worden. Laut Polizei zerkratzte ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug entlang der Fahrerseite. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter 08247/96800 zu melden. (mz)