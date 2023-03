Unfall: Autos stoßen auf der Umgehungsstraße von Bad Wörishofen zusammen

Nach einem Vorfahrtsverstoß kracht es auf der Umgehungsstraße von Bad Wörishofen.

In Bad Wörishofen sind am Dienstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei bog eine 54-Jährige mit ihrem Wagen, von Irsingen kommend, auf die Bad Wörishofer Umgehungsstraße ein, der St2015. Die Frau habe dabei die Vorfahrt nicht beachtet, so die Polizei. Ihr Wagen stieß dort mit dem Auto einer 51-Jährigen zusammen. Bei der leichten Kollision sei glücklicherweise niemand verletzt worden. Die Polizei beziffert die Höhe des entstandenen Sachschadens mit etwa 2000 Euro. (mz)