Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogerie-Markts: Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Hauptstraße in Bad Wörishofen ein anderes Auto angefahren und ist dann geflüchtet.

Am Freitagnachmittag hat sich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Hauptstraße in Bad Wörishofen eine Unfallflucht ereignet. Laut Polizei touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer ein anderes Fahrzeug und verursachte so einen "nicht unerheblichen" Sachschaden. Ohne den Unfall zu melden, setzte der Verursacher seine Fahrt fort, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)