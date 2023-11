Vereine beklagen "horrende Gebühren" in Bad Wörishofen

Plus Bei der Bürgerversammlung für die Kernstadt geht es um kostspielige Themen. Wenigstens nimmt die Stadt unerwartete Millionen aus der Gewerbesteuer ein.

Bad Wörishofens Freibad muss saniert, das Problem am Bahnübergang Eishalle gelöst werden. Das sind nur einige der kostspieligen Themen, um die es bei der Bürgerversammlung für die Kernstadt im Kursaal ging. Bei den Vereinen herrscht zudem Unzufriedenheit über die Höhe von Saal- und Standmieten, man wünscht sich endlich eine Entlastung. Sprudelnde Steuereinnahmen verschaffen der Stadt nun etwas Luft. Vor allem bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer geht es steil bergauf, wie nun bekannt wurde.

In Bad Wörishofens Kernstadt leben laut Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) mittlerweile 10.112 Menschen. Insgesamt hat Bad Wörishofen die Marke von 18.000 Einwohnern längst überschritten, bleibt größte Stadt des Landkreises Unterallgäu. Die Unternehmen halten der Kurstadt offenbar die Treue - und machen wieder gute Geschäfte. Patrick Marxer von der Kämmerei berichtete, dass statt der erhofften zehn Millionen Euro bereits 12,4 Millionen Euro der Gewerbesteuer erwartet werden, dieser Wert könne auch noch steigen. Man habe in den vergangenen Jahren aktiv Gewerbe angesiedelt, dabei darauf geachtet, dass große Steuerzahler kommen. "Sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind", sagte Marxer. Der niedrige Gewerbesteuersatz von 240 Prozent, den Kritiker immer wieder anprangern, sei dabei oft mitentscheidend gewesen.