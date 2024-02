Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Verkehrswende digital: Bad Wörishofen steigt bei der Mitfahr-App Fahrmob ein

Plus Bad Wörishofen will einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Organisator Helmut Scharpf zeigt am Beispiel der Firma Grob, wie man unnötige Autofahrten vermeiden könnte.

Von Markus Heinrich

Das eigene Auto öfter mal stehen lassen und trotzdem nicht auf Bus und Bahn angewiesen sein: Mitfahrzentralen machen es möglich. Die Stadt Bad Wörishofen beteiligt sich nun mit mehreren tausend Euro an einem Projekt, das Fahrgemeinschaften per Handy-App bilden will.

Wer pendelt, tut das zumeist allein, wenn das Mittel der Wahl das eigene Auto ist. Darauf stellte im Stadtrat von Bad Wörishofen auch Helmut Scharpf ab, der Bruder des Kneippstädter Hobbyhistorikers Michael Scharpf. Helmut Scharpf ist Kreisrat (Grüne) und lebt seit Jahren in Ottobeuren. Dort hat er auch eine Mitfahrplattform gegründet, die er mittlerweile in Fahrmob umbenannt hat. In Ottobeuren und anderen Gemeinden funktioniert das System bereits seit mehreren Jahren. Nun will Scharpf auch andere Teile des Unterallgäus überzeugen, natürlich auch die größte Stadt, Bad Wörishofen. Der Landkreis Unterallgäu ist bereits an Bord.

