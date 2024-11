Was wird aus dem Sportbad der Therme? Der Vertrag mit der Stadt läuft in absehbarer Zeit aus, genauer gesagt im April 2026. Thermen-Eigner Jörg Wund hat schon Ideen, wie es weitergehen könnte. Er habe dem Stadtrat zuletzt drei Varianten vorgestellt, sagt Wund. Im Raum steht aber auch das Aus für das Sportbad - was Auswirkungen auf den Vereins- und Schulsport haben würde.

