Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Viele Probleme, wenig Lösungen: So steht es um die Kinderbetreuung in Bad Wörishofen

Bevor es in die Diskussionsrunde ging, machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Bild vom St.-Anna-Kindergarten.

Plus Bad Wörishofens Schulen platzen aus allen Nähten. Neben Grund- und Mittelschule muss auch die Wirtschaftsschule erweitert werden. Dazu fehlen Kindergartenplätze.

Von Helmut Bader

Die Betreuungssituation für Kinder in Bad Wörishofen ist derzeit nicht mehr nur angespannt. Das wurde bei einer Diskussionsrunde deutliche, welche der CSU-Ortsverband organisiert hatte. Neben Eltern machte dort auch CSU-Urgestein Martin Kistler seinem Unmut Luft. „Die Thematik ist doch schon seit vielen Jahren bekannt, warum passiert dann bei der Stadt so wenig?“, fragte er.

Zum Thema Kindergarten waren zunächst alle mit dem Thema befassten Personen in den Kindergarten von St. Anna eingeladen worden, wo Leiterin Sabrina Schmid und ihre Stellvertreterin Cordula Schmitt-Alexandridis den Gästen bei einem Rundgang ihre Einrichtung vorstellten. Demnach besuchen derzeit 143 Kinder in sieben Gruppen die Einrichtung. Etliche der Gäste erinnerten sich noch an ihre eigene Zeit im St.-Anna-Kindergarten unter der Leitung von Schwester Humberta.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen