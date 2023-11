Weihnachtliches Bad Wörishofen: Alle Termine, Öffnungszeiten und Infos

Der Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen findet von 8. bis 17. Dezember bis statt. Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen, auch zu anderen Veranstaltungen.

Weihnachten rückt immer näher - und was steigert die Vorfreude mehr als ein paar weihnachtliche Veranstaltungen? In Bad Wörishofen kommt man dabei besonders auf seine Kosten, denn hier ist im Advent vieles geboten, was Kinder- und Erwachsenenaugen strahlen lässt. In unserer Übersicht finden Sie Infos, Termine und Öffnungszeiten von Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt, der Waldweihnacht oder des Kunsthandwerkermarkts.

Der Bad Wörishofer Weihnachtsmarkt beginnt am 8. Dezember

Der Bad Wörishofener Weihnachtsmarkt findet an den Adventswochenenden, 8. bis 10. Dezember und 15. bis 17. Dezember, am Kurhaus statt. Der Markt hat an den Freitagen von 17 bis 21 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von jeweils 13 bis 20 Uhr.

Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr am Kurhaus im Musikpavillon. Bad Wörishofens Bürgermeister wird gemeinsam mit dem Bad Wörishofener Christkind die Besucherinnen und Besucher willkommen heißen.

Zusätzlich warten auf diejenigen, die vom 25. November bis 19. Dezember beim Weihnachtsgewinnspiel die Gewinnspielfragen richtig beantworten und von der Glücksfee gezogen werden, verschiedene Preise. Die Teilnahmecoupons gibt es bei den Ausstellern des Weihnachtsmarktes und im Kurhaus.

Kunsthandwerkermarkt im Kurhaus Bad Wörishofen

Im Kurhaus präsentieren rund 20 Aussteller an den Samstagen und Sonntagen ihr Kunsthandwerk.

Weihnachtliches Kinderprogramm in Bad Wörishofen

Für Kinder gibt es ein Zwergerlbergwerk, eine Bastelwerkstatt und ein Karussell. Der Nikolaus kommt am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr vom Luitpold-Leusser-Platz zum Musikpavillon.

Begleitet von vielen Engeln, hat er für alle Kinder eine Überraschung dabei.

Am Sonntag, 10. Dezember, wird um 16 Uhr im Kurhaus zudem ein Kindertheater angeboten. Das Landestheater Schwaben präsentiert das Kindertheater "Hexe Hillary geht in die Oper", ein Familienstück von Peter Lund, das für Kinder ab der Vorschule bis zur 4. Klasse geeignet ist.

Es geht darum, dass Hexe Hillary zwei Freikarten für die Oper gewonnen hat - aber nicht weiß, was das ist. Zur Unterstützung zaubert sich Hillary die berühmte Hexe und Opernsängerin Maria Bellacanta herbei, die ihr – für eine der beiden Freikarten – eine Einführung in das Thema Oper gibt.

Ein Krippenweg führt durch Bad Wörishofens Innenstadt

Von Samstag, 25. November, bis Samstag, 6. Januar, kommen Krippenfreunde in Bad Wörishofens Innenstadt auf ihre Kosten. Auf dem rund 2,4 Kilometer langen Krippenweg finden sich rund 68 individuelle Darstellungen der „Heiligen Nacht“. Führungen gibt es am 1., 8., 15., 22. und 29. Dezember, jeweils um 16 Uhr (Treffpunkt am Steinbrunnen)

Die Waldweihnacht in der Teufelsküche Bad Wörishofen bezaubert Jung und Alt

Kurz vor Weihnachten findet traditionell die Romantische Waldweihnacht an der Teufelsküche beim Jagdhäusle in Bad Wörishofen statt. 2023 ist der Termin der Mittwoch, 20. Dezember. Beginn ist um 17 Uhr.

In der Alten Mühle Kirchdorf findet ein Weihnachtsmarkt statt

In die Alte Mühle in Kirchdorf soll neues Leben reinkommen - das haben die Eigentümer versprochen und setzen dies nun gleich in die Tat um: mit einem Weihnachtsmarkt. Der findet am ersten und zweiten Adventswochenende, 2./3. und 9./10. Dezember statt, jeweils von 16 bis 21 Uhr.

Neben kulinarischen Leckereien gibt es Kunsthandwerk, Krippen, Kräuterwerkstatt und mehr. Auch der Kindergarten St. Stephan ist mit am Start. Musik machen die "Fünf Freunde der christlichen Melodien". Und um 17.30 Uhr kommt der Nikolaus in die Alte Mühle, Schwedenstraße 16 in Bad Wörishofens Ortsteil Kirchdorf.