Wer für Dominic Kastner in Bad Wörishofens Stadtrat rücken soll

Der Fraktionsvorsitzende von Generation Fortschritt gibt sein Mandat auf. Das hat Folgen für die Zusammensetzung des Stadtrates von Bad Wörishofen.

Der Rückzug von Dominic Kastner aus dem Stadtrat von Bad Wörishofen macht eine Umbesetzung des Gremiums nötig. Bislang war nicht klar, wer Kastners Platz in der Fraktion von Generation Fortschritt einnehmen soll. Am Dienstag hat sich Generation Fortschritt festgelegt.

Kastner ist der Fraktionsvorsitzende von Generation Fortschritt und der Stimmenkönig der vergangenen Kommunalwahl. Er legt sein Mandat zum 1. Mai nieder, weil er eine neue berufliche Herausforderung ergreift, die mit einem Wohnsitzwechsel verbunden ist.

Kastners Posten als Sprecher der Fraktion wird Christin Huber übernehmen. In den Stadtrat nachrücken soll Wolfgang Schweyer. Das teilte Kastner unserer Redaktion am Dienstag mit. Schweyer wäre auch der erste Anwärter nach dem damaligen Stimmenergebnis gewesen.

Wolfgang Schweyer erzielte bei der Kommunalwahl des fünftbeste Ergebnis bei Generation Fortschritt Foto: Dennis Herbert

Wolfgang Schweyer hatte bei der Kommunalwahl im März 2020 von den Wählerinnen und Wählern 1928 Stimmen erhalten. Damit lag er auf Platz fünf der Stadtratsliste von Generation Fortschritt. Der ausgebildete Finanzbeamte hat von 1991 bis 2016 in der Stadtverwaltung von Bad Wörishofen gearbeitet und ist aktuell im Türkheimer Rathaus im Steueramt tätig. Schweyer wohnt mit seiner Familie in der Gartenstadt und engagiert sich in seiner Freizeit ehrenamtlich im Verein "Yalla Yalla Kultur hilft".

Der neue Mann im Stadtrat arbeitete früher in Bad Wörishofens Stadtverwaltung

"Wolfgang Schweyer ist der ideale Nachfolger für unsere Fraktion", findet Kastner. "Er hat jahrelange Erfahrung in der kommunalen Verwaltung gesammelt, besitzt Expertenwissen im Bereich kommunaler Finanzen und kennt viele Verwaltungsabläufe. Damit hat er einen entscheidenden Erfahrungs- und Wissensvorsprung, der ihm bei seiner zukünftigen Stadtratsarbeit einen enormen fachlichen Vorteil bringen wird."

Neben der personellen Umstrukturierung wird es auch eine neue Sitzverteilung in den Ausschüssen geben. Im Haupt- und Strategieausschuss und im Zweckverband des Interkommunalen Gewerbegebiets soll Schweyer für Kastner übernehmen. Im Rechnungsprüfungsausschuss wird Schweyer den Sitz von Christin Huber übernehmen, die in den Bauausschuss wechseln soll.