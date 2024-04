Bad Wörishofen

11:49 Uhr

Wer hat am Bahnhof ein Mountainbike gestohlen?

Am Samstagabend ist am Bahnhof in Bad Wörishofen ein Mountainbike gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen, die zum Dieb führen.

Ein Unbekannter hat am Samstagabend am Bahnhof in Bad Wörishofen ein Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 33-Jähriger sein Rad gegen 18.25 Uhr dort abgestellt und um 23.30 Uhr bemerkt, dass es nicht mehr dort stand. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Centurion. Es war mit einem Schloss versperrt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter 08247/96800 zu melden. (mz)

