Wer hat in der Hauptstraße ein Auto angefahren?

Am Freitag gegen 10 Uhr parkte eine 64-jährige Unterallgäuerin ihr Auto vor einem Gasthof in der Bad Wörishofer Hauptstraße. Als sie knapp zwei Stunden später wieder zurückkam, musste sie laut Polizeibericht feststellen, dass der Wagen beschädigt war. Die Spuren deuten laut Polizei auf ein Anfahren durch ein anderes Fahrzeug hin. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen, vom Unfallort entfernt, so die Polizei, die nun Zeugen sucht. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0847/96800 melden. (mz)