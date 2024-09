Wörishofer Luxushotel von Stellennabbau bei Steigenberger nicht betroffen

Die Steigenberger Hotels GmbH will laut Medienberichten die Zahl der Beschäftigten deutlich verringern. Mit einem Freiwilligenprogramm wolle man etwa 160 Stellen abbauen, wird berichtet. In Bad Wörishofen, wo das Steigenberger-Hotel „Der Sonnenhof“ im absoluten Luxussegment Gäste bedient, wird man davon allerdings nichts spüren, wie sich zeigt.

Der Sonnenhof in Bad Wörishofen nimmt im Steigenberger-Imperium eine Sonderrolle ein. „Keiner unserer Mitarbeiter ist bei Steigenberger angestellt“, teilt Silke Engel auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Sie ist Director of Sales & Marketing in dem Luxushotel. In Bad Wörishofen seien die Beschäftigten bei der Hotelbetriebsgesellschaft Sonnenhof mbH angestellt. Diese wiederum gehöre zum Versicherungskonzern DEVK. „Wir bedauern den Stellenabbau bei Steigenberger zwar sehr, er betrifft uns als Franchise-Partner aber nicht“, so Engel.

Das Fünf-Sterne-Superior-Haus hat seit einigen Wochen einen neuen Chef, Rolf Wernicke. Er treibt den bereits begonnenen Umbau des Hauses voran. Bis Mitte oder Ende 2025 werden das komplette Gebäude des alten Sonnenhofs mit Dachstuhl und Fassade erneuert. Das Großprojekt koste rund zehn Millionen Euro, hieß es zuletzt. Der Sonnenhof hat 156 Gästezimmer und 298 Gästebetten. In dem Hotel arbeiteten zuletzt rund 125 Menschen. Im September und Oktober wird der Sonnenhof auch wieder eine Rolle beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen spielen, bei dem sich Weltstars der Klassik die Klinke in die Hand geben.