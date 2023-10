Zigaretten lösen Brand in einer Bad Wörishofer Firma aus

Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen. Offenbar haben achtlos weggeworfene Kippe einen Brand ausgelöst.

Feuerwehreinsatz in Bad Wörishofen: Am frühen Mittwochnachmittag rückten die Rettungskräfte ins Gewerbegebiet von Bad Wörishofen aus. Dort war ein Feuer in einer Firma an der Gewerbestraße ausgebrochen. Die Feuerwehr habe den Kleinbrand schnell löschen können, teilte die Polizei mit.

Als Brandursache gelten nach derzeitigem Ermittlungsstand achtlos weggeworfene Zigarettenkippen. Neben den Feuerwehren der Umgebung mit 45 Einsatzkräften war auch der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz. (mz)

