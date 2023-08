Baumgärtle

Über 700 Teilnehmer lassen beim Radlertag ihre Räder segnen

Die Radlergruppe "Berg und Rad" kommt aus Illertissen-Au und nimmt regelmäßig am Unterallgäuer Radlertag teil.

Plus Bei strahlendem Wetter wurde der Unterallgäuer Radlertag in Baumgärtle zum großen Erfolg. Von jung bis alt und aus nah und fern schwang sich alles in den Sattel.

Von Franz Issing

Nass wurden beim 35. Unterallgäuer Radlertag nur die Drahtesel. Ihre Besitzer bekamen dagegen Sonne pur und bestenfalls einen erfrischenden Spritzer Weihwasser ab. Etwa 700 Radlerinnen und Radler – doppelt so viele wie im letzten Jahr – steuerten am Feiertag Maria Himmelfahrt den Wallfahrtsort Baumgärtle an, um ihre Räder segnen zu lassen.

Unterschiedliche Gründe ließen die Radler nach Baumgärtle strampeln. Ob religiös oder rein sportlich motiviert, schwitzend am Ziel angekommen, waren die Anstrengungen mit der „Tretmühle“ schnell vergessen. Wie schon in den Vorjahren traten auch die Mitglieder des Theatervereins Zaisertshofen kräftig in die Pedale. 13 der Laienschauspieler gingen auf Pilgerfahrt um den Segen für sich und ihre Fahrräder abzuholen. Schon um die Mittagszeit füllten mehrere hundert Radler das weite Rund vor der Kirche. Alle lobten die gute Organisation der Veranstaltung und schwärmten von landschaftlich reizvollen Strecken, die nach Baumgärtle führen.

