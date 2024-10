Sperrung wegen Baustelle: Ortsdurchfahrt von Oberrieden muss saniert werden

Wegen des schlechten Zustands der Fahrbahn hat sich das Staatliche Bauamt Kempten dazu entschieden, die Ortsdurchfahrt von Oberrieden zu erneuern. Dabei kam heraus, dass die Straße in deutlich schlechterem Zustand ist als gedacht. Sie soll nun schrittweise saniert werden - los geht‘s am Montag, 14. Oktober.

Auf der Ortsdurchfahrt durch Oberrieden weist die Staatsstraße 2037 laut Bauamt „starke Fahrbahnschäden“ auf, weshalb die Asphaltdeck- und Tragschicht erneuert werden sollten. Doch im Zuge der Vorbereitungen habe man festgestellt, dass der Straßenzustand deutlich schlechter war als erwartet und sich außerdem innerhalb Oberriedens stark unterscheide. Deshalb müsse nun für die einzelnen Abschnitte ein Erhaltungskonzept erarbeitet werden, so das Bauamt.

Die Sanierung der Straße in Oberrieden wird in Bauabschnitte unterteilt

Weil die Planung zeitaufwendiger und die Kosten gestiegen seien, wurde die Maßnahme in Bauabschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt, der am nördlichen Ortseingang beginnt und an der Einmündung MN25 endet, wird noch dieses Jahr saniert: Neben der Staatsstraße wird auch die Fahrbahn der Kreisstraße erneuert, zudem werden Abschnitte des Gehwegs mit deren Randeinfassungen sowie der Einmündungsbereich des Kammelwegs instand gesetzt, heißt es aus dem Bauamt.

Damit die Arbeiten ordnungsgemäß und verkehrssicher ablaufen können und die Bauzeit so gering wie möglich gehalten wird, werden die St2037 und die MN25 ab Montag, 14. Oktober, für voraussichtlich drei Wochen voll gesperrt. Fahrzeuge werden großräumig umgeleitet, wie das Bauamt nun mitteilt: Der von Süden kommende Verkehr wird auf die St2518 bis nach Mindelheim geleitet. Von dort gelangt man über die Krumbacher Straße auf die B16 Richtung Pfaffenhausen. Ab Pfaffenhausen sind alle Fahrziele wieder regulär ausgeschildert. Die Umleitung für die von Norden kommenden Verkehrsteilnehmer führt über die St2037 nach Pfaffenhausen. Ab dort ist die Verkehrsführung entsprechend der Umleitung in umgekehrter Richtung. Die detaillierten Umleitungspläne sind auf der Homepage des Staatlichen Bauamts Kempten und der Gemeinde Oberrieden veröffentlicht. (mz)