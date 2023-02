Die große Show der Narren in Bedernau

Tanzgruppen aus der Region verwandeln die Sporthalle in Bedernau in eine große Showbühne. Für Fantasie, Talent und Kondition bekommen sie viel Applaus.

Neun Tanzgruppen verwandelten die Sporthalle Bedernau in eine große Showbühne. Sarah Seitz-Stocker vom Sportverein Bedernau begrüßte die bunt gemischten Narrenformationen. Bis Mitternachts zeigten die Frauen und Männer, was sie in dieser Faschingssaison so alles einstudiert haben. Bei der Ausgestaltung der Tänze legten die Trainerinnen viel Kreativität an den Tag und der Abend war geprägt von fantasievollen, rhythmischen Tänzen und Partymusik durch DJ B-Dome. Meterhohe Pyramiden und ausgeklügelte Hebefiguren waren die Hingucker des Abends und auch die Bühnendekorationen wurden minutenschnell auf- und wieder abgebaut.

107 Bilder Gute Unterhaltung beim großen Showtanzabend in Bedernau Foto: Sabine Adelwarth

Den Anfang machte die hauseigene Showtanzgruppe des Vereins mit einer Wüstenexpedition. Danach ging es Schlag auf Schlag: Die Mindelheimer Siedelonia verwandelte die Sporthalle in einen gruseligen Horrorzirkus mit fantasievollen Kostümen und einem schaurigen Bühnenbild. Kunterbunt wurde es bei der Tanzgruppe vom TSV Babenhausen, die Pippi Langstrumpf tänzerisch in Szene setzten. Die Mitglieder der Dance Company aus Bad Wörishofen brachten die goldenen Zwanziger auf die Bühne und die „Upreds“ aus Oberroth waren als flotte Rennfahrerinnen unterwegs.

Von Bedernau aus ging es musikalisch um die ganze Welt

Die Faschingsgesellschaft Breitenbrunn entführte die Gäste nach Indien und auch der Elferrat zeigte seine Tanzfreude in der eigenen Einlage mit einer Reise nach Las Vegas. Quer um die Welt ging es mit den Mädels der Haselonia aus Haselbach und die Elfermänner brachten die Zuschauer nicht nur in aufreizenden Frauenkostümen zum Lachen. Der Engetrieder Faschingsverein widmete sich ganz dem Umweltschutz. Für eine völlig andere Showeinlage sorgte „Dance for Style“ aus Peiting mit ihrem Trainer Stefan Sauter, die mit HipHop- und Breakdance-Moves den Bühnenboden glühen ließen und tosenden Beifall erhielten.