Bedernau

10:31 Uhr

Feuer in Silo: Feuerwehren verhindern Großbrand in Bedernau

Rund 200 Einsatzkräfte von elf Feuerwehren haben am Freitag in Bedernau einen Großbrand verhindert.

In einem Silo in Bedernau hat sich am Freitag Heu selbst entzündet. Rund 200 Einsatzkräfte von elf Feuerwehren verhinderten einen Großbrand.

Ein Großaufgebot von elf Feuerwehren war am Freitag gegen 19.15 Uhr in Bedernau im Einsatz. Dort war in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in einem Silo Heu in Brand geraten, was laut Polizei zu einer starken Verrauchung der Halle führte. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete sich das Heu selbst. Dank des schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz konnte der Brand noch rechtzeitig eingedämmt und ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude selbst verhindert werden. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Während der aufwendigen Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt von Bedernau für mehrere Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren rund 200 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren Arlesried, Babenhausen, Bedernau, Breitenbrunn, Dietershofen, Erkheim, Loppenhausen, Pfaffenhausen, Schlegelsberg, Schöneberg und Unterrieden. Ebenfalls vor Ort waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, der Einsatzleiter Rettungsdienst, ein Fachberater des THW Krumbach sowie zwei Streifenbesatzungen der Polizei Mindelheim. (AZ)

