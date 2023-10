Gründung vor 100 Jahren: Ein Hoch auf den Männergesangsverein in Bedernau

Der Männergesangsverein in Bedernau feiert Jubiläum – und singt sich selbst gleich mehrere Ständchen.

Der Männergesangsverein Bedernau hat jetzt ein besonderes Jubiläum gefeiert: Er blickt auf eine 100-jährige Geschichte zurück. Zu der haben auch Sänger aus Pfaffenhausen und Unterrieden beigetragen.

Denn während es früher im Unterallgäu viele Chöre gab, fehlt heute vielen der Nachwuchs. Hört ein Chor schließlich auf, profitiert davon im besten Fall ein anderer, bei dem die verbliebenen Sänger eine neue gesangliche Heimat finden. So war es auch in Bedernau: Alfons Wanner ist nach dem Ende des Pfaffenhausener Kirchenchors zum Männergesangsverein Bedernau gekommen, Ludwig Huber aus Unterrieden ist schon seit rund zehn Jahren in Bedernau dabei und Thomas Schwegle aus Weilbach hat der frühere Vorsitzende der Bedernauer Sänger, Anton Zedelmeier, vor 25 Jahren angeworben – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Trotzdem ist der Chor mittlerweile so klein, dass er nur noch bei besonderen Gottesdiensten singt, etwa bei Erntedank, am Georgsfest, dem Patrozinium der Kirche St. Georg in Bedernau, oder bei der Maiandacht in Baumgärtle.

Das jetzige Jubiläum wurde zunächst mit einem Gottesdienst gefeiert, den Monsignore Ernst Freiherr von Castell zelebrierte und den die Sängergruppe mit ihren Liedern bereicherte. Danach ging es weiter ins Pfarrheim, wo gegessen, gesungen und bei einer Festrede an die vergangenen Jahre erinnert wurde. Elisabeth Hörmann ist als Dirigentin die einzige Frau im Männerchor. Seit 2007 leitet ihn die gebürtige Bedernauerin, die in Kaufbeuren lebt, und Franz Huber, Vorsitzender des Vereins, gab zu: „Liebe Liesl, ohne Dich wären wir aufgeschmissen!“ Sie erzählte vom Jubiläumsausflug nach Schellenberg in Liechtenstein, zu Pater Josef, der früher Superior in Maria Baumgärtle war. „Das war schön, und wir haben auch gleich gesanglich einen Gottesdienst mitgestaltet“, so Hörmann.

Zwei Brüder haben den Männergesangsverein Bedernau gegründet

Bei der Feier waren auch zwei Wiedergründungsmitglieder dabei: der 90-jährige Johann Seitz und der fast 92-jährige Josef Zedelmeier. Wiedergründungsmitglieder deshalb, weil der Chor von 1939 bis 1957 pausierte. Doch zunächst zu den Anfängen: „1923 wollten die Brüder Alois und Xaver Sauter, nach gesanglichen Erfolgen mit der Musikkapelle und im Kirchenchor einen Männerchor gründen, der dann auch unter Leitung von Lehrer Josef Huber mit zwei Dutzend jungen Männern ins Leben gerufen wurde“, so Franz Huber in seiner Festansprache. 1927 zog Lehrer Huber nach Markt Wald und Xaver Sauter führte den Chor weiter bis zum Ausbruch des Krieges. Am Nikolaustag 1957 trafen sich Sänger aus dem ehemaligen Chor und neue motivierte Sänger in der Stube von Johann Rinder, dem damaligen Bürgermeister. Der Bedernauer Männerchor wurde damit neu aufgestellt, der junge Lehrer Helmut Schiefele übernahm die Leitung.

Bei der Jubiläumsfeier zeichneten der Vorsitzende Franz Huber (rechts) und Dirigentin Elisabeth Hörmann die langjährigen Sänger (von links) Thomas Schwegle (25 Jahre), Josef Mang (50 Jahre), Jakob Zuchtriegel (25 Jahre) aus. Foto: Ulla Gutmann

Wichtig zu erwähnen ist auch Anton Zedelmeier, Vorsitzender von 1957 bis 1984 und wieder von 1992 bis 1998, die „treibende Kraft des Männerchores“, wie Franz Huber betonte. Auf seinen Entschluss hin trat der Männerchor 1974 der Sängergruppe Jochum, Babenhausen bei, im selben Jahr wurde der Sängerkreis Unterallgäu gegründet, dem die Jochumgruppe angeschlossen ist. Nach dem geschichtlichen Rückblick gab es Urkunden: Thomas Schwegle und Jakob Zuchtriegel singen seit 25 Jahren im Chor, Josef Mang ist schon doppelt so lange, nämlich 50 Jahre dort aktiv. Und dann feierten sie noch lange, Gedichte wurden vorgetragen und natürlich wurde auch gesungen, denn: „Wir singen, weil Singen uns Freude macht“, so Anton Zedelmeier.