So international ist Bedernau

Plus Bei einem Fest vom Dorf fürs Dorf zeigte sich die ganze Vielfalt der kleinen Gemeinde.

Von Ulla Gutmann

Erstaunlich, wie viele Kulturen in Bedernau, mit gerade einmal 744 Einwohnern, aufeinandertreffen. Um das Miteinander weiter zu verbessern hatte Melanie Maucher, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, die Idee zu einem internationalen Dorffest. Draußen vor der Sporthalle posierten Bernadette Kovacs und Emil Baroti in der Originaltracht aus Siebenbürgen im heutigen Rumänien. Seit zehn Jahren wohnen sie in Bedernau. Ein reich bebildertes Buch zeigt die Schönheit der Natur in den Karpaten, auf einem Ausstellungstisch sind dazu typische Dekorationsgegenstände aus der Region zu sehen.

Tünde Maucher wickelt Teig um eine Holzrolle, über glühende Holzkohlen gehalten entsteht daraus leckerer Baumkuchen, ein ungarisches Gericht. Bestreut mit Zucker und gemahlenen Nüssen bekommt jeder, der vorbeikommt, ein Stückchen davon zum Probieren. Tünde Maucher stammt aus Ungarn. Sie ist verheiratet mit Siegfried Maucher, dem Bruder der Organisatorin. Die Muttersprache seiner Frau spricht er inzwischen fließend. Er bringt frisch gebackene knusprige Brotlaibe vorbei, die später gut zur ungarischen Gulaschsuppe schmecken, die in einem riesigen, alten Suppentopf köchelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

