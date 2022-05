Kiew-Sinfonie-Orchester zu Gast in Bad Wörishofen

Plus Video vor dem Benefizkonzert mit 115 Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine im Kursaal von Bad Wörishofen. Möglich macht dies der Rotary-Distrikt.

Es soll ein kulturpolitisches Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine werden: Der Rotary-Distrikt 1841 organisiert im Bad Wörishofer Kursaal am Donnerstag, 12. Mai, um 19 Uhr ein Benefizkonzert mit dem Kiew-Sinfonie-Orchester.