Biberbach

vor 47 Min.

Biberbach lässt Loppenhausens Meistertraum platzen

Am Ende bleibt die Vizemeisterschaft: Nach Abpfiff fließen beim FC Loppenhausen die Tränen.

Plus Beim alles entscheidenden Meisterschaftsspiel geht es zwischen dem SC Biberbach und dem FC Loppenhausen um den Titel. Der Treffer in der 88. Minute reicht knapp nicht.

Von Julia Prestele Artikel anhören Shape

Die rund 250 Zuschauer bekommen beim Endspiel um die Meisterschaft alles geboten, was es für einen Meisterschaftskrimi braucht: Einlaufkinder, neun Tore, wechselnde Führungen, verschossener Elfmeter, ein Eigentor und am Ende Jubel auf der einen sowie Tränen auf der anderen Seite.

Von Beginn an geht es rasant los. Bereits nach drei Minuten landet ein Freistoß von Laura Matzka an der Latte und Miriam Büchele staubt zum 0:1 ab. Daraufhin hat der SC Biberbach zwar mehr Spielanteile, doch gefährlich in den Strafraum kann sich das Team nicht kombinieren. Die Loppenhausenerinnen präsentieren sich zu diesem Zeitpunkt effektiver. Torjägerin Sarah Höbel erhöht nach einem schnellen Gegenzug auf 2:0. Angefeuert von den Heimfans legen die Biberbacherinnen nun eine Schippe drauf und spielen ihre Stärke bei Standards aus. Mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten nach einer Freistoßflanke sowie einem Eckstoß stellen Alicia Hanke und Vanessa Straub auf 2:2. Bis zum Halbzeitpfiff bleibt es ein offener Schlagabtausch, jedoch ohne weitere Tore.

