40.000 Euro Schaden bei Garagenbrand

In der Hohenschlauer Straße in Breitenbrunn hat am Donnerstagnachmittag eine Garage gebrannt. Nach letztem Ermittlungsstand der Polizei entstand das Feuer durch die Ölheizung und griff auf den Dachstuhl der Garage über. Um das Feuer zu löschen, musste das Dach der Garage teilweise abgedeckt werden. Im Einsatz waren rund 60 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, zwei Rettungswagenbesatzungen und mehrere Polizeistreifen. Der Hauseigentümer zog sich bei den ersten Löschversuchen leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. (mz)

