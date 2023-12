Auto fährt gegen Baum: Zwei Verletzte

Bei Breitenbrunn kam ein Wagen von der Fahrbahn ab und landete im Wald. Die Feuerwehr hilft bei der Bergung.

Bei einem Unfall in der Nähe von Breitenbrunn sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden. Nach ersten Angaben kam ein aus Fahrtrichtung Kirchhaslach kommendes Auto in einem Waldstück auf der Staatsstraße 2017 ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort rammte der Wagen einen Baum. Bei der Bergung der Personen halfen Kameraden der Feuerwehr Breitenbrunn. Auch zwei Rettungssägen kamen zum Einsatz. (mz)