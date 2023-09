Breitenbrunn

06:30 Uhr

Besonderer Ferienjob: Manchmal ist das Leben eben doch ein Ponyhof

Plus Von Reiterferien träumen viele. Für die Zwillinge Eva und Paula ist daraus ein Traum-Ferienjob geworden. Auf dem Ponyhof in Unterberghöfe haben sie alle Hände voll zu tun.

Vor sieben Jahren hatten die Zwillinge Paula und Eva Sommer aus Erkheim ihre ersten Reitstunden auf dem Ponyhof in Unterberghöfe bei Breitenbrunn, da waren sie zehn Jahre alt. Die Freude am Reiten und die Liebe zu den Tieren haben sie nicht mehr losgelassen und gerade arbeiten die beiden Mädels als Begleiterinnen beim Reitunterricht. Denn jetzt in den Sommerferien herrscht Hochbetrieb auf dem Reitplatz draußen und in der großen Halle. 32 Kinder aufgeteilt in vier Gruppen haben praktischen Reitunterricht und Theoriestunden. Die meisten Kinder verbringen gerade ihrer Reiterferien hier, Anreise ist am Sonntag, Abreise jeweils am Samstag. Einige Kinder sind auch Tagesgäste, sie nehmen am Programm teil, werden abends aber abgeholt.

In den Reitstunden müssen die Kinder auf vieles achten

Gleich nach dem Frühstück geht es raus zu den Ponys. Die müssen geputzt und gestriegelt werden, die Kinder lernen, wie der Sattel auf den Rücken kommt und richtig gesichert wird und auch die Trense muss ins Maul des Pferdes. Die Kinder ab sechs, sieben Jahren lernen, die Pferdchen zu führen, aufzusitzen, wie man die Zügel richtig hält und natürlich auch das Reiten: Schritt, Trab und Galopp. Viele Dinge müssen gleichzeitig beachtet werden. Dabei das Gleichgewicht zu halten und auch noch auf das Pferd zu achten, ist gar nicht so einfach, aber die Mädels sind konzentriert und mit Eifer dabei.

