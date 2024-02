Fahranfänger kommt bei Breitenbrunn von der Straße ab.

Mit leichten Verletzungen konnte ein 18-Jähriger aus seinem völlig demolierten Auto aussteigen. Er war aus Unachtsamkeit von der B16 bei Breitenbrunn abgekommen.

Glück im Unglück hatte der 18-jährige Fahrer eines Audi, der bei einem spektakulären Unfall lediglich leichte Verletzungen erlitt. Laut Polizei war der junge Mann am späten Donnerstagabend bei Breitenbrunn aus Unachtsamkeit nach rechts von der Bundesstraße 16 abgekommen. Der Pkw stach in der Folge frontal in eine Böschung ein und kam schließlich in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Am Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Der Fahrer kam mit leichteren Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (mz)