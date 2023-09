Radlerin stirbt nach schwerem Unfall bei Breitenbrunn

Eine Radfahrerin kollidiert in Breitenbrunn mit einem Transporter. Die Frau wurde zunächst gerettet, erlag später aber ihren schweren Verletzungen.

Bei einem Unfall in Breitenbrunn ist am Montagmorgen eine 62-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass die Frau im Krankenhaus gestorben ist. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung.

Der Unfall hatte sich am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Staatsstraße 2017 ereignet. Die 62-Jährige war dort mit einem Pedelec von Breitenbrunn in Richtung Schöneberg unterwegs. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Transporter in die gleiche Richtung. Nach Angaben der Polizei habe er die Frau an einer leicht ansteigenden Passage wegen der tief stehenden Sonne nicht gesehen.

Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus

Der Transporter erfasste die Radfahrerin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Ersthelfer versorgten die Frau, ein Rettungshubschrauber flog sie anschließend in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 8000 Euro. Die Polizeiinspektion Mindelheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Die Staatsanwaltschaft zog zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter hinzu. Die Staatsstraße war etwa vier Stunden, für die Dauer der Unfallaufnahme, komplett gesperrt. (mz)