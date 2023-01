Regionalzug erfasst Auto bei Breitenbrunn

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr hat eine Regionalbahn auf der Strecke Günzburg - Mindelheim einen Pkw erfasst. Der Unfall ereignete sich in Breitenbrunn.

Zu einem Bahnunfall ist es am Mittwochabend gegen 21 Uhr am Bahnübergang in Breitenbrunn gekommen. Der 56-jährige Fahrer eines Pkw hatte den von links kommenden Zug übersehen, der in Richtung Norden unterwegs war. Trotz einer Notbremsung, die der Lokführer eingeleitet hat, war der Zusammenstoß nicht zu vermeiden, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten mit. Glück im Unglück: Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich neben dem Lokführer nur ein Fahrgast in dem Zug. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw am linken Heck erfasst. Dabei entstand ein Sachschaden am Auto über 8000 Euro. Am Zug wurde ein Frontpuffer beschädigt. Hier liegt der Schaden laut Polizei bei 2000 Euro. Alarmiert wurden Feuerwehrkräfte aus Kirchheim und Pfaffenhausen.