Trinkwasser in und um Breitenbrunn muss nicht mehr abgekocht werden

Gute Nachrichten für die Menschen in und um Breitenbrunn: Wochenlang mussten sie ihr Wasser abkochen, weil durch das Hochwasser und den gestiegenen Grundwasserpegel Keime in das Trinkwasser gelangt waren, doch das hat nun ein Ende. Mehrere Proben, die in der letzten Zeit genommen wurden, waren keimfrei. Das Landratsamt hat die Abkochanordnung daraufhin am Freitagvormittag aufgehoben. Rund 1000 Haushalte in Breitenbrunn, Bedernau, Loppenhausen sowie Schöneberg und Weilbach waren von der Anordnung betroffen.

Die UV-Anlage zur Desinfizierung will der Wasserzweckverband dennoch anschaffen, um auch künftig Sicherheit zu haben, wie Breitenbrunns Bürgermeister Jürgen Tempel unserer Redaktion erklärte. Die Investitionskosten liegen im mittleren fünfstelligen Bereich.