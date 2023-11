Breitenbrunn

vor 33 Min.

Turbulentes Tohuwabohu in "Aphrodites Zimmer"

Der Wandschrank spielt beim Theaterstück „Aphrodites Zimmer“ in Breitenbrunn eine wichtige Rolle. Unerwünschte Personen werden dort schnell und einfach verstaut, was für viel Situationskomik sorgt.

Plus Guido und Sandra wollten nur ihre Ehe wieder in Schwung bringen, doch dann kommt alles anders. Bei der Theaterpremiere in Breitenbrunn lacht das Publikum Tränen.

Bei der Premiere von „Aphrodites Zimmer“ prasselte im Breitenbrunner Haus der Vereine eine bunte Mischung aus Liebelei, Ehebruch und Bestechung auf das Publikum nieder und sorgte für beste Stimmung. Unterhaltsames Theater-Wirrwarr bietet die turbulente Seitensprung-Komödie und das Publikum honorierte die Aufführung mit viel Applaus und Lachsalven während der drei Akte.

In der Komödie von Walter G. Pfaus erleben die Zuschauer, dass die Ehe von Guido Schwarz (Hans-Peter Böck) und seiner Frau Sandra (Andrea Glogger) nicht mehr so ganz rund läuft. Zur Silberhochzeit gönnen sich die beiden eine Auszeit in dem Hotel, in dem sie einst ihre Flitterwochen verbrachten. Sie checken in "Aphrodites Zimmer" ein. Ein Bild der griechischen Liebesgöttin prangt über dem Bett und viele Türen sowie der große Wandschrank sind wichtige Requisiten.

