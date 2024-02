Traktor stürzt nach Zusammenstoß um

Notfalleinsatz nach schwerem Unfall zwischen Breitenbrunn und Bedernau. Der Traktorfahrer kommt verletzt ins Krankenhaus.

Auf der Straße zwischen Breitenbrunn und Bedernau hat es am späten Freitagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Darin verwickelt waren ein Auto und ein Traktor. Laut Polizei war die Unfallverursacherin mit ihrem Auto von Achsenried in Richtung Breitenbrunn unterwegs. Der vorfahrtsberechtigte Traktor fuhr von Breitenbrunn in Richtung Bedernau. Die Autofahrerin hielt an der Kreuzung, um von rechts kommende Fahrzeuge durchzulassen, übersah aber den von links kommendem Traktor. Die Zugmaschine fuhr mit dem Hinterrad auf die Motorhaube der Fahrzeugführerin und kippte um.

Der Traktorfahrer wurde durch den Unfall mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung des Traktors wurde ein Autokran an die Unfallstelle beordert. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein geschätzter Gesamtsachschaden von 19.000 Euro. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr Bedernau sowie der Rettungsdienst mit Notarzt vor Ort. (mz)