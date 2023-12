Breitenbrunn

Wie eine Top-Managerin im idyllischen Unterallgäu Kraft tankt

Plus Dr. Elke Frank ist als Chefin des BRK viel unterwegs. Umso mehr schätzt sie ihr Zuhause in Fürbuch. Wie ihr Jahr verlaufen ist und was sie sich für 2024 wünscht.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Abgelegener geht kaum im Unterallgäu. Fürbuch liegt im Windschatten von Bedernau und Breitenbrunn. Das sind ein paar Häuser auf einem Hügel im Norden des Landkreises. Wer Natur, Idylle und Ruhe liebt, ist hier genau richtig. Für Dr. Elke Frank und ihren Mann ist Fürbuch die Vorstufe zum Paradies, wenn sie aus dem Küchenfenster beobachten können, wie ein Reh den Bärlauch wegfrisst. Genau deshalb haben sie sich vor fünf Jahren für den kleinen Ort entschieden. „Wir haben längere Zeit nach einem alten Bauernhof Ausschau gehalten“, erzählt Elke Frank, aber nie das für sie Passende gefunden. Dann haben sie im Internet gesehen, dass dieses besondere Haus zum Verkauf steht und sich sofort darin verliebt.

„Fenster schleifen hat etwas Meditatives“

Von 1908 bis 1973 wurden hier Kinder unterrichtet. Dann verlor Fürbuch seine eigene kleine Schule. Fünf Jahre lang stand das Gebäude leer, danach wurde es zum Wohnhaus, das heute von Grund auf saniert werden muss. Elke Frank gefällt gerade das. Etwas Handwerkliches als Ausgleich zu ihrem fordernden Job kommt ihr gerade recht. „Fenster schleifen hat etwas Meditatives“, sagt die 55-Jährige und lacht dazu. Diese Art Meditation wird ihr noch ein Weilchen erhalten bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

