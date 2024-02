Busfahrer trinkt während der Fahrt Bier und macht Pinkelpause

Am Bahnhof in Buchloe hat die Polizei den Fahrer eines Linienbusses aufgehalten, der betrunken hinter dem Steuer saß. Eine Frau hatte sie aus dem fahrenden Bus alarmiert.

Am Dienstagvormittag hat die Polizei einen Linienbus am Bahnhof in Buchloe angehalten, dessen Fahrer betrunken war. Wie die Beamten berichten, war der Bus von Germaringen Richtung Gutenberg unterwegs.

Eine Zeugin beobachtete, wie der Fahrer während der Fahrt aus einer Bierflasche trank. Außerdem soll er laut ihrer Aussage kurz vor Gutenberg rechts am Fahrbahnrand angehalten haben, um eine Pinkelpause zu machen. Danach fuhr er weiter Richtung Buchloe.

Polizei stoppt betrunkenen Busfahrer am Bahnhof Buchloe

Am Bahnhof in Buchloe kontrollierte eine Polizeistreife den Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Polizei ordnete deshalb eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein des Mannes sicher. Die Weiterfahrt untersagten sie. (AZ)