Englisch-Unterricht im Café Morizz in Buchloe mit Sarah Cory-Raedt aus London

Immer am Dienstag treffen sich die Teilnehmer des Englischkurses "Tea with Sarah" im Café Morizz in Buchloe. Manch einer reist sogar aus Schongau, Erpfting oder Mindelheim an, um in der Gennachstadt Englisch zu pauken.

Plus Sarah Cory-Raedt bietet Englischkurse für Erwachsene - ohne Zeit- und Leistungsdruck. Mitunter macht sie aus dem "Klassenzimmer" auch ein Pizza-Restaurant.

Von Matthias Kleber

Ein Tresen im Tagungsraum des Café Morizz, drei Pizzabäckerinnen stehen dahinter, sechs Kunden, die genau wissen, was sie wollen, davor. Ihre Bestellungen klingen für hiesige Ohren allerdings recht ungewöhnlich. Denn statt "Käse", "Zwiebeln" oder "Ananas" fliegen englische Worte durch das Zimmer, wie "cheese", "onions" und "pineapple".

Der eigentlich so schmackhafte Pizzabelag ist aus laminiertem Papier und die vermeintlichen Pizzabäckerinnen und Kunden entpuppen sich als Teilnehmer des Englischkurses "Tea with Sarah". Tatsächlich gebacken wird an diesem Abend also nicht, gelacht und miteinander Englisch geübt aber umso mehr.

