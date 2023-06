Firma Hörmann in Buchloe will aufstocken und Bürogebäude erweitern

Aus dem Bürokomplex im Buchloer Westen will das Unternehmen ein 19 Meter hohes Haus mit fünf Stockwerken machen. Wie der Bauausschuss dazu steht.

Das Buchloer Bauunternehmen Hörmann will aufstocken. Das bedeutet: Aus dem dreigeschossigen Bürokomplex in der Rudolf-Hörmann-Straße 3 soll ein 19 Meter hohes Gebäude mit fünf Stockwerken und Flachdach werden. Mit diesem Vorhaben haben sich die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer jüngsten Sitzung auseinandergesetzt.

Firma Hörmann wächst und braucht mehr Platz für ihre Mitarbeiter in Buchloe

Mit der voraussichtlichen Höhe „ragt das Gebäude schon deutlich aus dem gesamten Gebiet heraus“, sagte Bürgermeister Robert Pöschl. „Das würde das Stadtbild prägen.“ Hintergrund des Bauvorhabens ist die wachsende Zahl der Mitarbeiter im Unternehmen. Dadurch sind laut des Buchloer Betriebs weitere Büros notwendig. „In der ganzen Gruppe sind wir 850“, sagte Geschäftsführer Rolf Hörmann gegenüber unserer Redaktion. Am Hauptsitz in Buchloe seien 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Gerade der Photovoltaik-Bereich – Hörmann hat sich auf die Installation großer Anlagen auf gewerblichen und landwirtschaftlichen Bauten spezialisiert – wachse aktuell.

Aus Platzmangel arbeiten Angestellte derzeit in Wohn- und Büromodulen, die in den vergangenen Jahren auf dem Gelände aufgestellt wurden, aber auch in Altgebäuden. Das Ziel sei, wieder zusammenzuwachsen, teilt Rolf Hörmann mit. Die zwei zusätzlichen Stockwerke hätten eine Fläche von 1100 Quadratmetern und würden Platz schaffen für 60 Arbeitsplätze.

Nachbarschaft der Firma hat keine Probleme bezüglich des Bauvorhabens

„Ich kann verstehen, dass die Firma alle Büros unter einem Dach haben will“, sagte Josef Rid (FW) in der Sitzung. Sein Parteikollege Franz Lang wollte wissen, wie Anwohner dem Vorhaben gegenüberstehen. „Auf der Nordseite ist ein Wohnhaus. Die Leute werden nicht erfreut sein, weil dieses dann nicht mehr viel Sonne abbekommt“, vermutete er. Laut Bauamtsleiterin Barbara Tugemann habe der Antragsteller bereits das Gespräch mit dem Betroffenen gesucht, der wiederum keine Probleme bezüglich des Bauvorhabens sehe. Außerdem verdeutlichte Tugemann, dass die Abstandsflächen von vier Metern zu den angrenzenden Gebäuden „locker gewahrt werden“. Laut der Bayerischen Bauordnung gilt in Gewerbe- und Industriegebieten nämlich eine Abstandsfläche von 0,2 H, also 20 Prozent der Gebäudehöhe.

Weil der fünfstöckige Ausbau „erhebliche Auswirkungen auf die Stadtsilhouette hätte“, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, beschränkte sich das Gremium bei der Beschlussfassung innerhalb des Grundstücks explizit auf das Verwaltungsgebäude. Mit einer Gegenstimme von Manfred Beck (SPD) und neun Fürstimmen empfahl der Bauausschuss, die Aufstockung des Komplexes auf fünf Geschosse zu ermöglichen. Eine endgültige Beschlussfassung erfolgt im Buchloer Stadtrat.

Bereits die dritte Generation ist in dem Familienbetrieb Hörmann tätig

Die Entscheidung wertete Rolf Hörmann als gutes Zeichen, dass ortsansässigen Firmen keine Steine in den Weg gelegt werden. Die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG wurde 1960 als Firma für Stalleinrichtungen gegründet. 1985 trat Rudolf Hörmanns Sohn Rolf als Geschäftsführer ein und entwickelte das Unternehmen zu einem Komplettanbieter für Hallen und Ställe im landwirtschaftlichen und gewerblichen Bereich. Seit 2017 ist mit dessen Sohn Michael Hörmann, der den Holzbau vorantreibt, die dritte Generation im Familienbetrieb aktiv. Neben dem Hauptsitz in Buchloe hat Hörmann Standorte in Würzburg, Österreich und Rumänien.