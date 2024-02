Buchloe

Franziska Hartmann und ihre Leidenschaft für das Geigenspiel

Die 15-jährige Franziska Hartmann aus Buchloe ist ein Ausnahmetalent an der Geige und hat ein großes Ziel: Solistin werden.

Plus Die Nachwuchs-Violinistin Franziska Hartmann aus Buchloe ist eines der großen musikalischen Talente der Region. Sie gewann bereits mehrere Preise.

Von Kathrin Elsner

„Je größer der Konzertsaal, desto besser“, sagt die Nachwuchs-Violinistin Franziska Hartmann. Die Buchloerin gilt als großes musikalisches Talent in der Region und gewann schon mehrere Preise. Große Bühnen sind der 15-Jährigen nicht fremd. Ausnahmetalent Franziska Hartmann findet am Geige spielen einfach alles wunderschön. „Geige spielen ist für mich nicht nur ein Hobby, sondern eine Leidenschaft“, sagt die 15-Jährige, deren großes Ziel es ist, Solistin zu werden. Bei den Kindersinfonikern hat sie diese Ehre bereits erfahren dürfen. Nach mehreren ersten Plätzen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ stand sie im Herbst sogar mit Starpianist Igor Levit beim " Festival der Nationen" in Bad Wörishofen auf der Bühne.

Üben mit dem Uniprofessor

Mit einem weißen Geigenkoffer in der Hand betritt Franziska Hartmann den Raum. „Pracice TwoSet“ ist auf ihrem Sweatshirt zu lesen, denn der Teenager schwärmt für das durch YouTube weltweit bekannt gewordene musikalische Comedy-Duo „TwoSet Violin“.

