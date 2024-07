Hoher Schaden für Tricor AG in Bad Wörishofen durch weltweites IT-Problem

Bei der Tricor Packaging & Logistics AG in Bad Wörishofen war man am Freitag in Alarmstimmung. Um sechs Uhr morgens stellten die Computerexperten des Unternehmens ungewöhnliche Probleme fest. „Für uns sah das nach einem Hackerangriff aus“, berichtet Philipp Kosloh, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens mit rund 2000 Beschäftigen an 16 Standorten. Tricor gehört zu den größten Arbeitgebern im Unterallgäu.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Unterallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis