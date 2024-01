Das Darts-Turnier in Eppishausen lockt wieder Hunderte Spieler und Fans an

Ein neuer Darts-Weltmeister wird in Eppishausen zwar nicht gesucht, die Stimmung beim Hobby-Turnier kann mit der im legendären Ally Pally aber mithalten. Und die Kostüme auch.

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, da gewann in London Luke Humphries die Darts-Weltmeisterschaft. Das Finale sahen alleine in Deutschland 2,8 Millionen Fans. Nicht wenige von ihnen kamen nun nach Eppishausen in die Fundushalle, um selbst Pfeile auf die E-Darts-Automaten zu werfen.

Denn zum wiederholten Mal richtete der SC Eppishausen sein Hobbyturnier aus, das nach eigenen Angaben mittlerweile zum größten Darts-Turnier im Allgäu angewachsen ist.

Die Fundushalle gleicht dem Ally Pally

Die Zahlen sprechen dafür: 43 Mannschaften gingen an den Start, über 300 Menschen füllten die Fundushalle an diesem Abend. Laut Mit-Organisator Fabian Gumpinger sei dies nun das größte Hobby-Dartsturnier im Allgäu.

Fabian Gumpinger führte als Moderator durch den Darts-Abend. Foto: Lara Klos

Und die Stimmung konnte mit der im legendären Alexandra Palace (Ally Pally) in London durchaus mithalten. Die Begeisterung für den Sport mit den kleinen Pfeilen ist beim Hobby-E-Dartsturnier des SC Eppishausen mindestens genauso groß, wie in England. Einziger Unterschied: Nicht die Fans, sondern die Dartsspieler punkten mit außergewöhnlichen Kostümen.

Unzählige Male flogen die Pfeile auf die E-Darts-Scheiben. Foto: Lara Klos

"Wir haben den Ablauf etwas optimiert", erklärte Mit-Organisator Fabian Gumpinger vor dem Turnier. "Im Gegensatz zum vergangenen Jahr gibt es jetzt einen Online-Turnierbaum." Der hat einen großen Vorteil: Alle Teilnehmer können einen QR-Code scannen, um auf dem Handy sofort zu sehen, wer gerade spielt und wann sie selbst als nächsten wieder dran sind.

Bei der Wahl zum besten Kostüm tut sich die Jury schwer

Neben dem Pokal und Preisgeld für den Turniersieger gab es auch wieder einen Sonderpreis für die Gruppe mit dem besten Kostüm. Einen Sieger zu küren fiel der Jury sehr schwer, weshalb sie schließlich aus drei Outfits den Sieger auslosten. Platz drei ging an das Team "Kiss", das die gleichnamige Rock-Band erstaunlich echt nachahmte. Platz zwei belegte "Von den Toten auferstanden". Die Gruppe überzeugte die Jury mit aufwendiger Schminke. Platz eins wurden "Barbie und Ken", die somit ihren Titel für das beste Kostüm aus dem Vorjahr verteidigten.

Das Darts-Turnier in Eppishausen ist auch immer ein Schaulaufen der kostümierten Teams: Hier ist es die Gruppe "Klausi und seine Betreuer" um Christian Beigl (Zweiter von links). Foto: Lara Klos

Christian Beigl aus Mindelheim nahm mit seiner Gruppe "Klausi und seine Betreuer" teil. "Wir sind Naturtalente", sagte er scherzhaft, da sein Team nicht extra für das Turnier geübt hat. Bei der Darts-WM hätte er den Sieg dem erst 16-jährigen Luke Littler gegönnt, der eine starke Leistung gezeigt habe. Auch in Eppishausen ist ein junges Team am Start. Die Jungs vom "SG Wachberg" aus Obergessertshausen sind zwischen 17 und 19 Jahre alt. David Greiner erzählte, dass sie sich öfter treffen und zusammen Darts spielen.

65 Bilder So bunt war das Darts-Turnier in Eppishausen Foto: Lara Klos

Die "LA Darter" aus Langerringen hatten vergangenes Jahr als "El Gaucho" teilgenommen. "Das Turnier hier ist das Beste", schwärmte Florian Schwarzenbach. "Die Mischung aus Spaß und Sport ist perfekt." Er und seine Mitspieler Männer treffen sich einmal im Monat, um Darts zu spielen, so Maurice Kaiser. Die WM haben sie auch fleißig verfolgt. Sowohl Luke Humphries als auch Luke Littler gehörten dabei zu ihren Favoriten.

Das Finale wird noch einmal richtig spannend

Das Turnier in Eppishausen ging bis spät in die Nacht. Es verlangte viel Konzentration und Kondition von den Spielern und Spielerinnen. Der Stimmung des bunten Publikums tat das keinen Abbruch. Nach einem spannenden Halbfinale standen zu später Stunde die Finalisten fest. Die "LA Darter" trafen auf "Inter Mörgen", das vergangenes Jahr den dritten Platz belegt hatte. Umso motivierter war die Truppe aus Mörgen für das Endspiel. Das findet ohne Satzausgleich und mit Single-out, wie das ganze Turnier, statt.

Das Team "LA Darter" aus Lamerdingen holte sich in Eppishausen am Ende den Sieg. Foto: Lara Klos

Und es wurde richtig spannend: Nach einem 2:2-Ausgleich von "Inter Mörgen" gewannen die "LA Darter" das nächste Leg und somit das Finale in Eppishausen. "Mit dem Sieg haben wir nicht gerechnet", freute sich Markus Miller vom Gewinnerteam. "Man muss bedenken, dass wir uns alle nicht mal so gut kannten vor dem Turnier", fügt Schwarzenbach hinzu. "Dass wir uns nun sogar den Sieg holen, hätten wir niemals gedacht."

Konzentriert bis in die späte Nacht waren die Spielerinnen und Spieler beim Darts-Turnier in Eppishausen. Foto: Lara Klos

Für die steht jedenfalls fest: Auch im kommenden Jahr geht es nach Eppishausen zum Dartsturnier. Diesmal dann, um den Titel zu verteidigen.