Mindelheim

16:23 Uhr

Die Mindelheimer Stadtpfarrkirche hat eine zweite Orgel bekommen

Kirchenmusiker Michael Lachenmayr und Dekan Andreas Straub präsentieren die neue Chororgel der Pfarrkirche St. Stephan in Mindelheim.

Plus Jahrzehntelang tat sie in Speyer Dienst in einer evangelischen Kirche. Kommenden Sonntag, 12. März, kommt sogar der Bischof und weit die neue Chororgel von St. Stephan ein.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Die große Orgel von St. Stephan ist an Pfingsten 2015 eingeweiht worden. Nun bekommt die Königin der Instrumente eine kleine Schwester. Mindelheims Kirchenmusiker Michael Lachenmayr hat die Chororgel über ein Portal für gebrauchte gute Instrumente aufgetan. Die Orgel stammt aus dem Jahr 1956 und tat jahrzehntelange Dienste in der evangelischen Gedächtniskirche in Speyer.

