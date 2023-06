SG Amberg/Wiedergeltingen steigt im zweiten Anlauf in die Kreisliga auf

Nach der letztjährigen Relegationspleite hat die SG Amberg/Wiedergeltingen erneut die Chance auf den Aufstieg - und nutzt sie in einer furiosen Partie.

Zwei Treffer von Torjäger Lukas Zink sowie ein Eigentor des Gegners und der Aufstieg in die Kreisliga war perfekt. Klingt einfach, aber ganz so simpel war es dann doch nicht – wenngleich auch Fortuna mithalf.

In der Mission Aufstieg sah der Relegations-Plan den SV Amendingen als letzte Hürde für die SG Amberg/Wiedergeltingen vor. Die Amendinger waren auf dem Sportgelände des FSV Dirlewang als Heimmannschaft genannt, während Amberg/ Wiedergeltingen als Auswärts-Team galt. Bei Anpfiff war dann auch bei allen Spielern auf dem Platz Konzentration und Einsatzwille deutlich anzumerken. Der SG Amberg/Wiedergeltingen jedoch gelang gleich in der Anfangsphase der erste wichtige Schritt, nämlich der viel zitierte Auftakt nach Maß.

Denn nur sechs Minuten waren gespielt, als der schnelle Stürmer Lukas Zink einen Schnittstellenpass in der Mitte aufnahm und vor dem gegnerischen Tor sofort den Abschluss suchte. Allerdings jagte er den Ball an den linken Pfosten. Mit dem Glück des Tüchtigen sprang der Ball jedoch genau wieder zu ihm zurück und nun vollendete der Angreifer souverän zur frühen Führung für Amberg/Wiedergeltingen.

Aufstieg in die Kreiklasse: Mit zwei Treffern maßgeblich am Erfolg und Aufstieg beteiligt: SG Stürmer Lukas Zink. Foto: Robert Prestele

Keineswegs geschockt zeigte sich der SV Amendingen durch den Rückstand. Vom Wiederanpfiff an berannte das Team von Coach Stefan Aichmann das gegnerische Tor. Der Ausgleich lag so auch zweimal in der Luft, beide Male jedoch war Torhüter Dennis Motzer auf dem Pfosten. Überhaupt, die Begegnung kannte keinen Leerlauf. Bei hoher Intensität boten sich den Mannschaften hüben wie drüben mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Beispielsweise ließ ein Amendinger Spieler nach einer Viertelstunde den Ausgleich liegen, indem er nicht selbst abschloss, sondern stattdessen vor dem Tor unsauber nochmal abspielte. Auf der Gegenseite überspielte ein Diagonalpass der SG die gesamte Amendinger Abwehr, jedoch die Ballkontrolle misslang.

In der ersten Halbzeit des Relegationsspiels hätten Amberg und Amedingen mehr Tore schießen können

Nahezu im Fünf-Minuten-Takt sahen die zahlreichen Fans Mitte der ersten Hälfte packende Strafraumszenen auf beiden Seiten. Über zwei oder gar drei Tore mehr, für welche Mannschaft auch immer, hätte sich hier wohl niemand gewundert. Letztlich aber wurden mit der knappen Führung für die SG Amberg /Wiedergeltingen die Seiten gewechselt. Eine Art Knackpunkt des Spiels beeinflusste die Partie gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts nachhaltig. Nach einem Missverständnis zwischen dem SG-Keeper und einem Verteidiger hatte Amendingens Stürmer Philipp Pflomm aus halblinker Position das leere Tor vor sich, setzte den Ball aber über die Querlatte. Der Ausgleich war damit leichtfertig vergeben.

Aufstieg in die Kreiklasse: Die Väter des Erfolgs: Die beiden Spielertrainer der SG Amberg/Wiedergeltingen Thomas Waltenberger (links) und Jonas Meichelböck. Foto: Robert Prestele

Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte mussten dann beide Teams doch etwas dem hohen Engagement der ersten Hälfte Tribut zollen. Die Vielzahl an Möglichkeiten, wie in der ersten Hälfte, war nun nicht mehr zu verzeichnen. Auch die weiten Bälle Amendingens auf ihren Torjäger Simon Müller erreichten seltener ihr Ziel. Gleichfalls konnte die SG Amberg/Wiedergeltingen ihr druckvolles Niveau nicht mehr, wie gewohnt, aufrechterhalten.

Ein Eigentor verhilft der SG Amberg/Wiedergeltingen zum Aufstieg

Schließlich aber sorgte der SV Amendingen eine Viertelstunde vor dem Abpfiff selbst für die Vorentscheidung: mit einem Eigentor. Bei einem SG-Angriff spielte Thomas Gaschler einen eher ungefährlichen Querpass in der Mitte. Beim Klärungsversuch spitzelte indes Marcel Walgenbach den Ball unglücklich in das eigene Netz. Mit zwei Toren im Rücken hatte fortan die SG Amberg/Wiedergeltingen das Heft in der Hand. Eine echte Torgefahr konnten die nie aufgebenden Amendinger letztlich aber nicht mehr entwickeln. Im Gegenteil, in der letzten Spielminute ließ wiederum Lukas Zink, mit seinem zweiten Treffer, am Erfolg und dem Aufstieg in die Kreisliga keine Zweifel übrig.

Glücklich war danach natürlich Sebastian Schulz. „Drei Jahre haben wir auf dieses Ziel nun hingearbeitet und heute ist es uns gelungen. Der Aufstieg war unser oberstes Ziel, jetzt ist es erreicht. Der tolle Erfolg des Teams war auch deshalb möglich, weil wir einen sehr guten Unterbau, sprich eine gute zweite und auch dritte Mannschaft haben. Natürlich war die Verpflichtung des Trainer-Duos Jonas Meichelböck und Thomas Waltenberger schon auch ein Glücksfall für uns“, so der Vorstand der SG Amberg/Wiedergeltingen.

So haben sie gespielt:

SV Amendingen: Demmeler, Fuchs, Walgenbach, Rothermel, Weissteiner, Müller, Jäck, Guggenmos, Grenz, Pflomm, Gamper, Röder, Mack, Schmid, Böckeler

SG Amberg/Wiedergeltingen: Motzer, Mohr, Meichelböck, M. Müller, Gaschler, Waltenberger, Zink, B. Müller, Wolf, Mayr, Steuer, Subasi, Reifer, Schulz

Tore: 0:1 Luks Zink (6.), 0:2 Marcel Walgenbach (ET / 74.), 0:3 Lukas Zink (90.+2)

Zuschauer: 840

Schiedsrichter: Stefan Haas