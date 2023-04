Die Sirene in Dirlewang bleibt nun öfter stumm

Plus Früher ging die Sirene bei jedem Einsatz der Feuerwehr Dirlewang-Helchenried los - jetzt nur noch in einem speziellen Fall, den der Kommandant erläutert.

Über einige Neuzugänge kann sich die Freiwillige Feuerwehr Dirlewang-Helchenried freuen. Somit sind jetzt 40 Aktive dabei und auch einige Frauen mischen mit. Wie Kommandant Hans-Peter Reischl berichtete, waren 2022 elf Einsätze zu bewältigen. Da alle Feuerwehrleute mittlerweile einen Piepser hätten, werde die Sirene nur noch bei großen Einsätzen warnen. "Sobald mehr als ein Einsatzfahrzeug gebraucht wird, wird die Sirene zum Einsatz kommen", erklärte er.

Auch bei der Jugendfeuerwehr sei bei acht Aktiven ein guter Übungsbesuch zu verzeichnen. Bisheriger Jugendwart Michael Reischl gab sein Amt an Manuel Hilebrand und Tobias Seitz weiter. Kommandant Peter Lindner von Helchenried war ebenfalls voll des Lobes. Die Einsatzstatistik sei besonders erfreulich, da diese Feuerwehr letztes Jahr nicht ausrücken mussten. "Dafür haben wir eine gute Übungs- und Fortbildungsstärke", so der Kommandant, der auf 19 Aktive zählen kann. "Für einen Ort in der Größe, ist die Zahl schon beachtlich", freute sich Bürgermeister Alois Mayer. Vorsitzender Tobias Schrembs freute sich, dass nach den mageren Corona-Jahren wieder ein reges Vereinsleben möglich war. Dabei steht heuer ein besonderes Jubiläum an: Die Feuerwehr feiert 150-jährigen Geburtstag.

Ehrungen bei der Feuerwehr Dirlewang-Helchenried

Kassenwart Joachim Räth konnte ein leichtes Minus verzeichnen. Kreisbrandmeister Alexander Mayer, der auch als Zweiter Kommandant fungiert durfte für 25-jährige aktive Dienstzeit Florian Krumm und Peter Lindner mit einer Urkunde und dem silbernen Ehrenkreuz auszeichnen.

Der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Dirlewang-Helchenried für die nächsten drei Jahre: (von links) Die Beisitzer Alois Hilebrand, Daniel Zoller, Manuel Hilebrand, Nicole Schrembs, Kommandant Hans-Peter Reischl, Schriftführer Christian Zoller, zweiter Kommandant Stefan Linder (Helchenried), Kommandant Peter Lindner (Helchenried), zweiter Vorsitzender Michael Reischl, erster Vorsitzender Tobias Schrembs, Kassenwart Joachim Räth sowie zweiter Kommandant Alexander Mayer. Foto: Sabine Adelwarth

Bei den Neuwahlen wurde für die nächsten drei Jahre gewählt: Vorsitzender Tobias Schrembs, Zweiter Vorsitzender Michael Reischl, Schriftführer Christian Zoller, Kassenwart Joachim Räth sowie die Beisitzer Alois Hilebrand, Nicole Schrembs, Christoph Krumm, Manuel Hilebrand und Daniel Zoller. Alois Leibrecht und Helmut Winter hörten nach vielen Jahren Mitarbeit im Vorstand als Beisitzer auf. Bisheriger Kassenprüfer Thomas Scholz gab sein Amt an Tobias Müller weiter, der gemeinsam mit Manfred Seitz das Amt ausüben wird. Am Ende beschloss das Gremium einstimmig, den Mitgliedsbeitrag von zwei auf fünf Euro zu erhöhen.