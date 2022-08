Seniorin will im Supermarkt nicht warten und klaut deshalb

Einen ungewöhnlichen Grund nannte eine Mittachtzigerin, als sie in Dirlewang beim Ladendiebstahl erwischt wurde.

Eine ungewöhnliche Ladendiebin ist der Polizei in Dirlewang begegnet.

Laut Pressemitteilung war die Mittachtzigerin am Dienstagmittag in einem Verbrauchermarkt einkaufen. Nach ihrem Einkauf bemerkte sie, dass sie vergessen hatte, ein Getränk zu kaufen - und ging zurück ins Geschäft.

Die Ladendiebin nahm eine Flasche und verließ damit das Geschäft

Wie die Polizei weiter mitteilt, nahm die Frau die Flasche aus dem Regal und versteckte sie bei sich: Dann verließ sie das Geschäft, ohne zu zahlen.

Doch sie hatte kein Glück und wurde erwischt. Als Grund für ihren Diebstahl gab sie an, dass sie nicht nochmals an der Kasse warten wollte, so die Polizei.